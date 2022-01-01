Є загроза перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь
Сьогодні, 16:21
На території Білорусі фіксують активність диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області", - написав Андрусів.
За його словами, такі дії мають на меті відволікання й відтягнення наших військ.
"Зрештою на звільнених територіях їм важко діяти, бо пильнує поліція, працюють блокпости та й люди стали уважнішими", - додав Андрусів.
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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області", - написав Андрусів.
За його словами, такі дії мають на меті відволікання й відтягнення наших військ.
"Зрештою на звільнених територіях їм важко діяти, бо пильнує поліція, працюють блокпости та й люди стали уважнішими", - додав Андрусів.
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