Є загроза перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь

Є загроза перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь
На території Білорусі фіксують активність диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області", - написав Андрусів.

За його словами, такі дії мають на меті відволікання й відтягнення наших військ.

"Зрештою на звільнених територіях їм важко діяти, бо пильнує поліція, працюють блокпости та й люди стали уважнішими", - додав Андрусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДРГ, Білорусь, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 17:11
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Є загроза перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь
Сьогодні, 16:21
Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей
Сьогодні, 16:10
Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі
05 травень, 05:27
Волинь прощається з Білоруссю: міста розривають партнерські угоди Волинь прощається з Білоруссю: міста розривають партнерські угоди
28 квітень, 15:12
На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони
25 березень, 07:18
«Скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома», – Погуляйко до білорусів щодо можливого вторгнення «Скоро час картоплю садити, залишайтеся вдома», – Погуляйко до білорусів щодо можливого вторгнення
22 березень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
Сьогодні, 17:30
 0
Уряд підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 17:11
 0
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
 0
Є загроза перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь
Сьогодні, 16:21
 0
Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8