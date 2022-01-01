В Україні агент РФ створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ





Про це



Його курували спецслужби країни-агресора, щоб за допомогою пропаганди максимально поширити ідеї «русского мира» в нашій державі. Їхня кінцева мета – наростити проросійські настрої серед українців.



Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.



За наявною інформацією, загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць.



Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з можливою конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. Зловмисником виявився мешканець Києва.Про це інформують в СБУ.Його курували спецслужби країни-агресора, щоб за допомогою пропаганди максимально поширити ідеї «русского мира» в нашій державі. Їхня кінцева мета – наростити проросійські настрої серед українців.Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.За наявною інформацією, загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць.Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з можливою конфіскацією майна.

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