До 15 червня волиняни отримають соціальні виплати
Сьогодні, 18:10
У Волинську область із держбюджету надійшли 235 мільйонів гривень для забезпечення соціальних гарантій у червні.
Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобод.
Зі слів посадовиці, цих коштів повністю вистачить, щоб покрити волинянам соціальні виплати, а також пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у червні.
"В період з 10-го до 15-го числа будемо мати можливість, що волиняни отримають всі соціальні гарантії. Вже почалися деякі дзвіночки і люди цікавляться чи буде затримка в цьому місяці", – зазначила Оксана Гобод.
Чи відбудеться відтермінування соціальних виплат у червні, говорить посадовиця, наразі не відомо. Додає: в ОВА сподіваються, що до 10 червня кошти будуть зараховані на банківські рахунки населення.
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Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобод.
Зі слів посадовиці, цих коштів повністю вистачить, щоб покрити волинянам соціальні виплати, а також пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у червні.
"В період з 10-го до 15-го числа будемо мати можливість, що волиняни отримають всі соціальні гарантії. Вже почалися деякі дзвіночки і люди цікавляться чи буде затримка в цьому місяці", – зазначила Оксана Гобод.
Чи відбудеться відтермінування соціальних виплат у червні, говорить посадовиця, наразі не відомо. Додає: в ОВА сподіваються, що до 10 червня кошти будуть зараховані на банківські рахунки населення.
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