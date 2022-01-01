До 15 червня волиняни отримають соціальні виплати





Про це Оксана Гобод.



Зі слів посадовиці, цих коштів повністю вистачить, щоб покрити волинянам соціальні виплати, а також пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у червні.



"В період з 10-го до 15-го числа будемо мати можливість, що волиняни отримають всі соціальні гарантії. Вже почалися деякі дзвіночки і люди цікавляться чи буде затримка в цьому місяці", – зазначила Оксана Гобод.



Чи відбудеться відтермінування соціальних виплат у червні, говорить посадовиця, наразі не відомо. Додає: в ОВА сподіваються, що до 10 червня кошти будуть зараховані на банківські рахунки населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинську область із держбюджету надійшли 235 мільйонів гривень для забезпечення соціальних гарантій у червні.Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністраціїЗі слів посадовиці, цих коштів повністю вистачить, щоб покрити волинянам соціальні виплати, а також пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у червні."В період з 10-го до 15-го числа будемо мати можливість, що волиняни отримають всі соціальні гарантії. Вже почалися деякі дзвіночки і люди цікавляться чи буде затримка в цьому місяці", – зазначила Оксана Гобод.Чи відбудеться відтермінування соціальних виплат у червні, говорить посадовиця, наразі не відомо. Додає: в ОВА сподіваються, що до 10 червня кошти будуть зараховані на банківські рахунки населення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію