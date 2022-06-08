Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона
Сьогодні, 19:40
В Україні вперше відкривають курси оператора дрона. Навчання проходитиме у Львові.
Про це повідомляє Львівський портал.
Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах з пошуку роботи.
Початківцям без досвіду пропонують від 15 000 грн, а більш досвідченим операторам – від 20 000 грн. Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми, завдяки якій можна здобути цей фах.
Курси оператора дрона, які вводять у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва (вул. Лінкольна, 23), будуть першою подібною навчальною програмою в Україні. Досі жоден заклад не готував таких спеціалістів.
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Про це повідомляє Львівський портал.
Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах з пошуку роботи.
Початківцям без досвіду пропонують від 15 000 грн, а більш досвідченим операторам – від 20 000 грн. Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми, завдяки якій можна здобути цей фах.
Курси оператора дрона, які вводять у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва (вул. Лінкольна, 23), будуть першою подібною навчальною програмою в Україні. Досі жоден заклад не готував таких спеціалістів.
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