Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона

Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона
В Україні вперше відкривають курси оператора дрона. Навчання проходитиме у Львові.

Про це повідомляє Львівський портал.

Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах з пошуку роботи.

Початківцям без досвіду пропонують від 15 000 грн, а більш досвідченим операторам – від 20 000 грн. Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми, завдяки якій можна здобути цей фах.

Курси оператора дрона, які вводять у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва (вул. Лінкольна, 23), будуть першою подібною навчальною програмою в Україні. Досі жоден заклад не готував таких спеціалістів.

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Теги: опаретор дрона, курси, Львів
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