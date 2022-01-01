Волинь отримала п’ять тонн допомоги з-за кордону. ВІДЕО





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Чоловіки поспішають розвантажити автівку, бо таких же коробок чекають ще в одному медичному закладі. Загалом у бусі – п’ять тонн гуманітарної допомоги.



«У цьому вантажі прибули медичні халати, засоби дезінфекції, засоби індивідуального захисту, чимало гігієни та продукти харчування, які будуть використані в їдальнях для поранених військовослужбовців», – розповідає радник голови Волинської обласної ради Олександр Кулаков.



Усе – від волонтерів із Румунії, Польщі, Англії та США. Гуманітарну допомогу розділили між двома медзакладами Волині, в яких лікують та реабілітують військовослужбовців. У Волинському обласному фтизіопульмоногогічному медцентрі певнять: для них цінна кожна із цих коробок та упаковок. А коли такої допомоги дві з половинною тонни – вдячності немає меж.



«У цьому потреба була, особливо у засобах гігієни, бо антисептики зараз ще якось так більш-менш пропонують. У нас дуже багато лежачих хворих пацієнтів, які в реанімації і потребують стороннього догляду», – каже виконувачка обов’язків директора КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Оксана Комар.



Владці кажуть: це не перший гуманітарний вантаж із-за кордону, який прибув на Волинь. Нині облрада веде перемовини з іноземними партнерами щодо придбання дороговартісного устаткування та медичного обладнання для лікарень області.



«Зараз підписуємо меморандуми на довгострокову співпрацю, аби ці вантажі були дійсно корисними. Не те, що, як кажуть, їм не шкода віддати, а те, що потрібно саме для нас», – повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.



Йдеться про продукти тривалого терміну зберігання, медикаменти, медобладнання, функціональні ліжка тощо.



«Надіємося, що ті партнери, з якими підписані ці міжнародні угоди, будуть довгий період часу нам допомагати. Тому що війна йде, не знаємо, коли вона закінчиться. А країні точно потрібна допомога», – впевнений Григорій Недопад.



Війна триває. І поки наші Збройні сили виборюють перемогу, Україна потребує не лише зброї, але й важливого для лікування та реабілітації військових обладнання. І така підтримка закордонних волонтерів, без сумніву, працює на нашу перемогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медичні халати, засоби дезінфекції, предмети індивідуального захисту та гігієни, а також продукти тривалого зберігання. Волинь вкотре отримала гуманітарну допомогу від міжнародних волонтерів.Про це пише 12 канал Чоловіки поспішають розвантажити автівку, бо таких же коробок чекають ще в одному медичному закладі. Загалом у бусі – п’ять тонн гуманітарної допомоги.«У цьому вантажі прибули медичні халати, засоби дезінфекції, засоби індивідуального захисту, чимало гігієни та продукти харчування, які будуть використані в їдальнях для поранених військовослужбовців», – розповідає радник голови Волинської обласної радиУсе – від волонтерів із Румунії, Польщі, Англії та США. Гуманітарну допомогу розділили між двома медзакладами Волині, в яких лікують та реабілітують військовослужбовців. У Волинському обласному фтизіопульмоногогічному медцентрі певнять: для них цінна кожна із цих коробок та упаковок. А коли такої допомоги дві з половинною тонни – вдячності немає меж.«У цьому потреба була, особливо у засобах гігієни, бо антисептики зараз ще якось так більш-менш пропонують. У нас дуже багато лежачих хворих пацієнтів, які в реанімації і потребують стороннього догляду», – каже виконувачка обов’язків директора КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр»Владці кажуть: це не перший гуманітарний вантаж із-за кордону, який прибув на Волинь. Нині облрада веде перемовини з іноземними партнерами щодо придбання дороговартісного устаткування та медичного обладнання для лікарень області.«Зараз підписуємо меморандуми на довгострокову співпрацю, аби ці вантажі були дійсно корисними. Не те, що, як кажуть, їм не шкода віддати, а те, що потрібно саме для нас», – повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.Йдеться про продукти тривалого терміну зберігання, медикаменти, медобладнання, функціональні ліжка тощо.«Надіємося, що ті партнери, з якими підписані ці міжнародні угоди, будуть довгий період часу нам допомагати. Тому що війна йде, не знаємо, коли вона закінчиться. А країні точно потрібна допомога», – впевненийВійна триває. І поки наші Збройні сили виборюють перемогу, Україна потребує не лише зброї, але й важливого для лікування та реабілітації військових обладнання. І така підтримка закордонних волонтерів, без сумніву, працює на нашу перемогу.

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