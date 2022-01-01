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У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу, – Зеленський

У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу, – Зеленський
Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав президент.

Сьогодні президент підписав укази про нагородження 285 учасників бойових дій державними нагородами, 68 з них посмертно.

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Теги: Росія, Україна, війна
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