У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу, – Зеленський





Про це у своєму Володимир Зеленський.



"Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав президент.



Сьогодні президент підписав укази про нагородження 285 учасників бойових дій державними нагородами, 68 з них посмертно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі.Про це у своєму зверненні розповів президент України"Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав президент.Сьогодні президент підписав укази про нагородження 285 учасників бойових дій державними нагородами, 68 з них посмертно.

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