Українські літаки здійснили понад 1100 авіанальотів по позиціях окупантів





Про це



"На даний час штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів", - йдеться в повідомленні.



8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів.



Напередодні, 7 червня, ударна авіація під прикриттям винищувачів знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів та склади боєприпасів ворога.



В свою чергу зенітні ракетні війська Повітряних сил 8 червня уразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах ворога.Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ."На даний час штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів", - йдеться в повідомленні.8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів.Напередодні, 7 червня, ударна авіація під прикриттям винищувачів знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів та склади боєприпасів ворога.В свою чергу зенітні ракетні війська Повітряних сил 8 червня уразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

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