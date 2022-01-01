Збірна України перемогла команду Ірландії у своєму першому матчі групи Ліги націй





Матч відбувся у Дубліні на стадіоні «Авіва», пише



Гол за нашу збірну забив на 47 хвилині Віктор Циганков, який подавав у штрафний майданчик і переправив м'яч у сітку воріт. Жоден з футболістів не завадив м'ячу дійти до цілі.



У наступному поєдинку 11 червня команда Олександра Петракова у турецькому Стамбулі прийматиме Вірменію. У нашій групі окрім Ірландії та Вірменії грає також Шотландія.



Нагадаємо, у дивізіоні В Ліги націй виступають загалом 15 збірних, які розбиті на чотири групи (Росія дискваліфікована).



Історія турніру



Ліга націй — новий турнір (створений у 2018 році) серед національних збірних, який фактично замінив товариські матчі. Усі команди розділені на 4 дивізіони — найсильніші виступають у дивізіоні А, наступні у B, C та D.



У турнірі діє принцип підвищення та пониження у класі, тобто найкращі команди переходять у вищий дивізіон, найгірші — у нижчий. Переможця Ліги націй визначають команди з дивізіону А — переможці груп зіграють в окремій стадії плей-офф, яка складається з півфіналів, фіналу та матчу за третє місце.



Крім того, Ліга націй надає додаткову можливість збірним отримати путівку до фінальної стадії чемпіонату Європи.



Нинішній розіграш Ліги націй УЄФА є третім в історії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна збірна України з футболу 8 червня перемогла з рахунком 0:1 у команди Ірландії у своєму першому матчі групи дивізіону B Ліги націй УЄФА.Матч відбувся у Дубліні на стадіоні «Авіва», пише Громадське Гол за нашу збірну забив на 47 хвилині, який подавав у штрафний майданчик і переправив м'яч у сітку воріт. Жоден з футболістів не завадив м'ячу дійти до цілі.У наступному поєдинку 11 червня командау турецькому Стамбулі прийматиме Вірменію. У нашій групі окрім Ірландії та Вірменії грає також Шотландія.Нагадаємо, у дивізіоні В Ліги націй виступають загалом 15 збірних, які розбиті на чотири групи (Росія дискваліфікована).Ліга націй — новий турнір (створений у 2018 році) серед національних збірних, який фактично замінив товариські матчі. Усі команди розділені на 4 дивізіони — найсильніші виступають у дивізіоні А, наступні у B, C та D.У турнірі діє принцип підвищення та пониження у класі, тобто найкращі команди переходять у вищий дивізіон, найгірші — у нижчий. Переможця Ліги націй визначають команди з дивізіону А — переможці груп зіграють в окремій стадії плей-офф, яка складається з півфіналів, фіналу та матчу за третє місце.Крім того, Ліга націй надає додаткову можливість збірним отримати путівку до фінальної стадії чемпіонату Європи.Нинішній розіграш Ліги націй УЄФА є третім в історії.

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