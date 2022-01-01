Збірна України перемогла команду Ірландії у своєму першому матчі групи Ліги націй
Сьогодні, 00:07
Національна збірна України з футболу 8 червня перемогла з рахунком 0:1 у команди Ірландії у своєму першому матчі групи дивізіону B Ліги націй УЄФА.
Матч відбувся у Дубліні на стадіоні «Авіва», пише Громадське.
Гол за нашу збірну забив на 47 хвилині Віктор Циганков, який подавав у штрафний майданчик і переправив м'яч у сітку воріт. Жоден з футболістів не завадив м'ячу дійти до цілі.
У наступному поєдинку 11 червня команда Олександра Петракова у турецькому Стамбулі прийматиме Вірменію. У нашій групі окрім Ірландії та Вірменії грає також Шотландія.
Нагадаємо, у дивізіоні В Ліги націй виступають загалом 15 збірних, які розбиті на чотири групи (Росія дискваліфікована).
Історія турніру
Ліга націй — новий турнір (створений у 2018 році) серед національних збірних, який фактично замінив товариські матчі. Усі команди розділені на 4 дивізіони — найсильніші виступають у дивізіоні А, наступні у B, C та D.
У турнірі діє принцип підвищення та пониження у класі, тобто найкращі команди переходять у вищий дивізіон, найгірші — у нижчий. Переможця Ліги націй визначають команди з дивізіону А — переможці груп зіграють в окремій стадії плей-офф, яка складається з півфіналів, фіналу та матчу за третє місце.
Крім того, Ліга націй надає додаткову можливість збірним отримати путівку до фінальної стадії чемпіонату Європи.
Нинішній розіграш Ліги націй УЄФА є третім в історії.
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Матч відбувся у Дубліні на стадіоні «Авіва», пише Громадське.
Гол за нашу збірну забив на 47 хвилині Віктор Циганков, який подавав у штрафний майданчик і переправив м'яч у сітку воріт. Жоден з футболістів не завадив м'ячу дійти до цілі.
У наступному поєдинку 11 червня команда Олександра Петракова у турецькому Стамбулі прийматиме Вірменію. У нашій групі окрім Ірландії та Вірменії грає також Шотландія.
Нагадаємо, у дивізіоні В Ліги націй виступають загалом 15 збірних, які розбиті на чотири групи (Росія дискваліфікована).
Історія турніру
Ліга націй — новий турнір (створений у 2018 році) серед національних збірних, який фактично замінив товариські матчі. Усі команди розділені на 4 дивізіони — найсильніші виступають у дивізіоні А, наступні у B, C та D.
У турнірі діє принцип підвищення та пониження у класі, тобто найкращі команди переходять у вищий дивізіон, найгірші — у нижчий. Переможця Ліги націй визначають команди з дивізіону А — переможці груп зіграють в окремій стадії плей-офф, яка складається з півфіналів, фіналу та матчу за третє місце.
Крім того, Ліга націй надає додаткову можливість збірним отримати путівку до фінальної стадії чемпіонату Європи.
Нинішній розіграш Ліги націй УЄФА є третім в історії.
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