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Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль

Людям, які відновлюють зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують витрати, — Шмигаль
В Кабміні переконують, що людям, які вже зараз почали відновлювати зруйноване війною житло за власні гроші, компенсують ці витрати.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами низки нарад щодо заходів із відновлення України, пише Громадське.

«Щодо відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулись у свої домівки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів — держава компенсує витрати…», — написав прем’єр.

І додав, що зробити це буде можливо, щойно західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи.

Наразі Міністерству розвитку громад та територій доручили в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі. А також спростити порядок отримання такого документа. Аби кожен був впевнений — витрати будуть відшкодовані.

Відновлення критичної інфраструктури

Шмигаль також розповів, що на першому етапі Україна відновлюватиме об'єкти, які отримали незначні пошкодження та які можливо та доцільно ремонтувати вже зараз. Мова, зокрема, про критичні об'єкти й об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи та лікарні.

Держава у співфінансуванні з місцевою владою відновлює електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах. Крім того, напрацьовують плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокуповані найближчим часом.

План відновлення України

Ще у квітні президент Володимир Зеленський розповів про план із трьох етапів щодо поступового відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури України та забезпечення квартирами всіх, хто чекав на них у чергах. На першому етапі мають бути забезпечені тимчасовим житлом всі переселенці. Тимчасове житло буде, допоки не відновлять домівки переселенців або поки люди не отримають компенсацію: квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі відновлюватимуть те, що російські окупанти намагалися знищити: всі міста, всі громади, що постраждали.

На третьому етапі забезпечуватимуть житлом усіх, хто захищав чи захищає зараз державу, працює в інтересах суспільства, але досі не має власного житла.

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Теги: Росія, Україна, війна
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