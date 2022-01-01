Україна заарештувала 420 білоруських та російських залізничних вагонів





Про це повідомляють в



"Забезпечено накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.



Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України.



"З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації в подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 600 млн грн. Наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська прокуратура заарештувала 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн гривень і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн гривень, які належать підприємствам Росії та Білорусі.Про це повідомляють в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора."Забезпечено накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України."З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації в подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 600 млн грн. Наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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