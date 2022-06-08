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Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк

Намір скасувати незалежність Литви є доказом того, що апетити Росії не обмежуються Україною, – Подоляк
Бажання Росії скасувати незалежність Литви є доказом, що на Україні держава-агресор не зупиниться.

Таку думку оприлюднив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише LB.ua.

"Наміри російської думи "скасувати" незалежність Литви — ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Рф — самообман, що принесе війну на територію ЄС", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що "шлях до миру лежить через постачання Україні важкої зброї".

Нині стало відомо, що до російської Держдуми внесли законопроєкт про скасування визнання Росією незалежності Литви. Таку інформацію оприлюднили на сайті роспарламенту. Мовляв, це сталося з "порушенням" закону СРСР.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом. Також Литва відкликала з РФ свого посла і заявила, що планує ліквідувати там своє генконсульство.

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Теги: Росія, Україна, війна
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