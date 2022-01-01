Шість операцій, на черзі – сьома: історія пораненого на війні лучанина Олександра Садовника

Олександр Садовник 22 роки працював телеоператором на місцевих телеканалах Волині. Вперше пішов служити за мобілізацією 2015 року. Був командиром бойової машини. Вдруге підписав контракт із ЗСУ у листопаді 2021 року. В березні на Луганщині військовослужбовець отримав поранення. Олександра прооперували уже шість разів, попереду – ще одне хірургічне втручання.



Про війну, друзів, які лишилися на передовій, родину, реабілітацію та віру в перемогу Олександр Садовник розповів у інтерв'ю кореспондентам



"Поранення я отримав 7 березня під час бою. Це був другий тиждень повномасштабної війни, до нас на позиції заїхали ворожі танки із БМП. Зав’язався бій. День перед тим, у нас загинув командир роти та ще четверо людей. А в той день, коли мене поранило, я отримав середньої важкості поранення і двоє – легкі поранення. Під час одного з пострілів танка вибух був біля мене та осколок залетів у бедро, далі залетів у кишківник і я отримав поранення. Після того евакуація, госпіталізація. Спочатку Лисичанськ, потім лікарня у Дніпрі. Після мене евакуювали до Львова. Там десь біля місяця часу я пролежав. Зараз у відпустці за станом здоров’я", - розповів Олександр Садовник.



"Тут навіть немає що думати, ми вистоїмо, ми зобов’язані вистояти. Це наша земля і ми її нікому не віддамо. Ми маємо перемогти заради тих, хто загинув. За невинно загиблих людей та дітей. Ми маємо підіймати дух патріотизму і вчити історію. Це два компоненти, які впливають на те, щоб держава була сильною. Те, що роблять російські війська тут в Україні – це не входить ні в які рамки. Це недопустимо з ними стосунки мати, бо винне не лише керівництво держави, а й народ. Це має усе населення Росії роками, а може й століттями, випрошувати на колінах прощення не лише у нашої держави, а й усього світу. Все буде Україна. Ми переможемо!" - додає лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мирному житті22 роки працював телеоператором на місцевих телеканалах Волині. Вперше пішов служити за мобілізацією 2015 року. Був командиром бойової машини. Вдруге підписав контракт із ЗСУ у листопаді 2021 року. В березні на Луганщині військовослужбовець отримав поранення. Олександра прооперували уже шість разів, попереду – ще одне хірургічне втручання.Про війну, друзів, які лишилися на передовій, родину, реабілітацію та віру в перемогу Олександр Садовник розповів у інтерв'ю кореспондентам Суспільного "Поранення я отримав 7 березня під час бою. Це був другий тиждень повномасштабної війни, до нас на позиції заїхали ворожі танки із БМП. Зав’язався бій. День перед тим, у нас загинув командир роти та ще четверо людей. А в той день, коли мене поранило, я отримав середньої важкості поранення і двоє – легкі поранення. Під час одного з пострілів танка вибух був біля мене та осколок залетів у бедро, далі залетів у кишківник і я отримав поранення. Після того евакуація, госпіталізація. Спочатку Лисичанськ, потім лікарня у Дніпрі. Після мене евакуювали до Львова. Там десь біля місяця часу я пролежав. Зараз у відпустці за станом здоров’я", - розповів Олександр Садовник."Тут навіть немає що думати, ми вистоїмо, ми зобов’язані вистояти. Це наша земля і ми її нікому не віддамо. Ми маємо перемогти заради тих, хто загинув. За невинно загиблих людей та дітей. Ми маємо підіймати дух патріотизму і вчити історію. Це два компоненти, які впливають на те, щоб держава була сильною. Те, що роблять російські війська тут в Україні – це не входить ні в які рамки. Це недопустимо з ними стосунки мати, бо винне не лише керівництво держави, а й народ. Це має усе населення Росії роками, а може й століттями, випрошувати на колінах прощення не лише у нашої держави, а й усього світу. Все буде Україна. Ми переможемо!" - додає лучанин.

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