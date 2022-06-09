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Росія завдала авіаудару по Житомирщині, – зведення ОВА

Росія завдала авіаудару по Житомирщині, – зведення ОВА
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку, пише LB.ua.

На Дніпропетровщині ворог знову ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є пошкоджені будинки, наслідки з’ясовуються. Люди не постраждали.

В Сумській області пізно ввечері були обстріли прикордоння з мінометів та артилерії. Інша частина ночі –тихо, без тривог.

Житомирщина вночі зазнала ракетного удару. Є пошкодження будівлі. Загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.

У Харкові ніч була знову із обстрілами. Унаслідок російських ударів із ракетних систем залпового вогню у Новобаварському районі сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Попередньо, двоє людей загинули, четверо зазнали поранення. По області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Інформація уточнюється.

Сєвєродонецьк – в епіцентрі подій. Ввечері двічі поцілили по "Азоту". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком. По Тошківці окупанти завдали авіаудару. В області четверо людей загинуло, пʼятеро поранених.

На Донеччині – активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ракетні обстріли Бахмута, Курахового, с.Щурове. Важка артилерія била по Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. За добу четверо людей загинуло, 11 поранені. Область залишається без газу. Частково – без води й електрики. До понад 330 населених пунктів, де відсутнє електропостачання, додався Торецьк – під час обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт. Триває евакуація населення з контрольованої частини території області.

Миколаївщина: вночі – обстріли у Інгульській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки. У Миколаївському районі області вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади в с. Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі. Постраждалих немає.

В Херсонській області ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і у Херсоні та передмістях. Більше тижня у самому Херсоні та у багатох тергромадах не має мобільного та Інтернет зв’язку, проблеми із зняттям готівки, зокрема, пенсій. Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого Інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів. У Херсоні та великих містах почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.

Нагадаємо, учора Сумська область зазнала декількох обстрілів. Вранці внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. За попередніми даними, ворог вів вогонь із САУ.

Удень обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Повністю зруйнована будівля підрозділу Держприкордонслужби, що до початку повномасштабного вторгнення використовувалась для утримування нелегальних мігрантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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