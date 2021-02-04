Як працює оновлене відділення хіміотерапії у Волинському онкоцентрі. ВІДЕО

Як працює оновлене відділення хіміотерапії у Волинському онкоцентрі. ВІДЕО
У Волинському онкоцентрі запрацювало оновлене виділення хімієтерапії. Воно займає два поверхи та розраховане на 55 ліжок.

Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора онкоцентру Юрій Малімон.

На реконструкцію нового відділення витратили п'ять з половиною мільйонів гривень.
Як працює оновлене відділення хіміотерапії у Волинському онкоцентрі. ВІДЕО

"Це були спонсорські гроші, гроші зі спецрахунка медзакладу і з бюджету обласної ради", — говорить Юрій Малімон. Додає: у відділенні вдалось збільшити кількість ліжок.

Хіміотерапевтичне відділення перенесли в будівлю, розташовану на території онкоцентру. Облаштували палати, оглядові та маніпуляційні. Щодня сюди поступають до 35 хворих, – каже завідувач відділення Ігор Чоплак.

"У відділенні є дво-, три- та чотиримісні палати, вісім палат є з санвузлами, окремими туалетами та душовими. Є для персоналу сестринська велика, ординаторська сучасна", – говорить лікар.

Леся Смолка із Берестечка, яка лікується у новому відділенні хіміотерапії, каже: "дуже багато людей було, а зараз нас двоє поки що в палаті, затишно, свіже повітря. Спочатку була тривога, а зараз ти розумієш, що тобі треба лікуватися, треба терпіння".

Хіміотерапію у медичному закладі проводять в повному об’ємі. Зі слів Юрія Малімона, проблем з хіміопрепаратами поки що у лікарні не відчувають. Працюють на старих запасах.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у волинському онкоцентрі стаціонарно пролікували понад 200 переселенців, амбулаторно – 400.

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Теги: Волинь, онкоцентр
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