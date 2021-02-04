Як працює оновлене відділення хіміотерапії у Волинському онкоцентрі. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Малімон.



На реконструкцію нового відділення витратили п'ять з половиною мільйонів гривень.



"Це були спонсорські гроші, гроші зі спецрахунка медзакладу і з бюджету обласної ради", — говорить Юрій Малімон. Додає: у відділенні вдалось збільшити кількість ліжок.



Хіміотерапевтичне відділення перенесли в будівлю, розташовану на території онкоцентру. Облаштували палати, оглядові та маніпуляційні. Щодня сюди поступають до 35 хворих, – каже завідувач відділення Ігор Чоплак.



"У відділенні є дво-, три- та чотиримісні палати, вісім палат є з санвузлами, окремими туалетами та душовими. Є для персоналу сестринська велика, ординаторська сучасна", – говорить лікар.



Леся Смолка із Берестечка, яка лікується у новому відділенні хіміотерапії, каже: "дуже багато людей було, а зараз нас двоє поки що в палаті, затишно, свіже повітря. Спочатку була тривога, а зараз ти розумієш, що тобі треба лікуватися, треба терпіння".



Хіміотерапію у медичному закладі проводять в повному об’ємі. Зі слів Юрія Малімона, проблем з хіміопрепаратами поки що у лікарні не відчувають. Працюють на старих запасах.



Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у волинському онкоцентрі стаціонарно пролікували понад 200 переселенців, амбулаторно – 400.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському онкоцентрі запрацювало оновлене виділення хімієтерапії. Воно займає два поверхи та розраховане на 55 ліжок.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора онкоцентруНа реконструкцію нового відділення витратили п'ять з половиною мільйонів гривень."Це були спонсорські гроші, гроші зі спецрахунка медзакладу і з бюджету обласної ради", — говорить Юрій Малімон. Додає: у відділенні вдалось збільшити кількість ліжок.Хіміотерапевтичне відділення перенесли в будівлю, розташовану на території онкоцентру. Облаштували палати, оглядові та маніпуляційні. Щодня сюди поступають до 35 хворих, – каже завідувач відділення Ігор Чоплак."У відділенні є дво-, три- та чотиримісні палати, вісім палат є з санвузлами, окремими туалетами та душовими. Є для персоналу сестринська велика, ординаторська сучасна", – говорить лікар.Леся Смолка із Берестечка, яка лікується у новому відділенні хіміотерапії, каже: "дуже багато людей було, а зараз нас двоє поки що в палаті, затишно, свіже повітря. Спочатку була тривога, а зараз ти розумієш, що тобі треба лікуватися, треба терпіння".Хіміотерапію у медичному закладі проводять в повному об’ємі. Зі слів Юрія Малімона, проблем з хіміопрепаратами поки що у лікарні не відчувають. Працюють на старих запасах.Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у волинському онкоцентрі стаціонарно пролікували понад 200 переселенців, амбулаторно – 400.

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