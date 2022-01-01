Окупанти обстріляли у Харкові школу, кафе і магазин: є загиблі й поранені





Про це повідомили в



Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова.



Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується.



Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.



Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська увечері 8 червня знову відкрили вогонь по Харкову.Про це повідомили в ДСНС Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова.Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується.Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

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