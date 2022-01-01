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За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів

За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів
Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 31700 (+200);
танків -1398 (+5);
бойових броньованих машин - 3438 (+9);
артилерійських систем - 711 (+8);
РСЗВ - 213 (+0);
засоби ППО - 96 (+0);
літаків - 212 (+0);
гелікоптерів - 178 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);
крилаті ракети - 125 (+0);
кораблі /катери - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);
спеціальна техніка - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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