За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів





Про це



Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:



особового складу - близько 31700 (+200);

танків -1398 (+5);

бойових броньованих машин - 3438 (+9);

артилерійських систем - 711 (+8);

РСЗВ - 213 (+0);

засоби ППО - 96 (+0);

літаків - 212 (+0);

гелікоптерів - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);

спеціальна техніка - 53 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:особового складу - близько 31700 (+200);танків -1398 (+5);бойових броньованих машин - 3438 (+9);артилерійських систем - 711 (+8);РСЗВ - 213 (+0);засоби ППО - 96 (+0);літаків - 212 (+0);гелікоптерів - 178 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);крилаті ракети - 125 (+0);кораблі /катери - 13 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);спеціальна техніка - 53 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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