На Волині зник 13-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Правоохоронці розшукують безвісти зниклого 13-річного підлітка.
Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Михайлова Дениса Васильовича, 15.10.2008 року народження, жителя села Нудиже Ковельського району.
Хлопець пішов з дому 8 червня, близько 18 години, й донині не повернувся. Мобільний телефон він залишив за місцем проживання, на зв’язок не виходить.
Прикмети: волосся темно-русяве, очі карі, худорлявий.
Був одягнений в чорні спортивні штани, білу футболку, темно-синю кепку, резинові сірі тапочки.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0504845274, 0982631435 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Михайлова Дениса Васильовича, 15.10.2008 року народження, жителя села Нудиже Ковельського району.
Хлопець пішов з дому 8 червня, близько 18 години, й донині не повернувся. Мобільний телефон він залишив за місцем проживання, на зв’язок не виходить.
Прикмети: волосся темно-русяве, очі карі, худорлявий.
Був одягнений в чорні спортивні штани, білу футболку, темно-синю кепку, резинові сірі тапочки.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0504845274, 0982631435 або 102", - наголошують у поліції.
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