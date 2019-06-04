У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році
Сьогодні, 10:52
У поліклініці Волинського перинатального центру зустріли 1000 вагітну з початку року.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
В поліклінічному відділенні вже зареєстрована 1000 вагітна, яка стала на облік, Тетяна, що приїхала на Волинь з Харкова.
"Дякуємо за довіру у виборі нашого закладу та бажаємо легкої вагітності, вдалих пологів та щасливого життя у вільній Україні", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
В поліклінічному відділенні вже зареєстрована 1000 вагітна, яка стала на облік, Тетяна, що приїхала на Волинь з Харкова.
"Дякуємо за довіру у виборі нашого закладу та бажаємо легкої вагітності, вдалих пологів та щасливого життя у вільній Україні", - йдеться у повідомленні.
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