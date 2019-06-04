У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році

У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році
У поліклініці Волинського перинатального центру зустріли 1000 вагітну з початку року.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

В поліклінічному відділенні вже зареєстрована 1000 вагітна, яка стала на облік, Тетяна, що приїхала на Волинь з Харкова.

"Дякуємо за довіру у виборі нашого закладу та бажаємо легкої вагітності, вдалих пологів та щасливого життя у вільній Україні", - йдеться у повідомленні.
У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році

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Теги: перинатальний, Волинь, вагітні
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