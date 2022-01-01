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Росія мінує Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття, – розвідка

Росія мінує Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття, – розвідка
В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій.

При спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають.

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Теги: Росія, Україна, війна
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