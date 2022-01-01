Росія мінує Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття, – розвідка





Про це



Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.



Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій.



При спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.



З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій.При спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію