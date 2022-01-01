Судитимуть волинянина, який зрубав 12 дерев на території лісового господарства

Судитимуть волинянина, який зрубав 12 дерев на території лісового господарства
Волинянин, який незаконно рубав ліс, постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинену 21-річним волинянином незаконну порубку дерев у лісі та перевезення й зберігання ним незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).

Слідство встановило, що удень 21 березня 2022 року житель села Майдан Камінь-Каширського району незаконно зрубав дванадцять дерев на території Городоцького лісового господарства й перевіз їх до власного обійстя, де їх згодом і виявили правоохоронці.

Незаконними діями волинянина інтересам держави завдано матеріальної шкоди на понад 83 тисячі гривень. За вчинення злочину волинянин також відповідатиме перед судом.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

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Теги: Волинь, деревина
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