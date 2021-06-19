У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати

Тожпідготувало для вас перелік місць, де можна покупатися саме зараз. А ще випити смачний коктейль і пофотографуватися.Розташований цей фітнес-клуб на вулиці Електроапаратній, 4. Окрім занять спортом, тут можна й порелаксувати. Звісно, для когось і тренування – відпочинок, хоча гартування засмагою – варіант не гірший. Комфортні шезлонги, роздягальні, душ, парасолі і навіть лаундж-зона під відкритим небом – те що треба для вдалого дозвілля. До слова, сам басейн – завдовжки 20 метрів, а завглибшки 1,5.Вдень дорослому доведеться заплатити 300 грн у будні і 400 у п’ятницю та вихідні, дітям віком 5-10 років – 200 (будні), 250 (п’ятниця та вихідні). Малюкам до 5 років вхід безкоштовний.Зауважимо, басейн відкритий щодня з 10 до 21 години.Запрошує до себе в гості й заміський комплекс відпочинку, що розташований у селі Брище Луцького району. Тут теж не лише купатися пропонують. На території басейну працюють окремі бар і кухня, а у межах пляжної зони розміщений волейбольний майданчик. До речі, для діток облаштували спеціальний басейн з підігрівом.Щодо вартості. Із понеділка до четверга за шезлонг доведеться заплатити 500 гривень. Якщо відпочиваєте компанією – можна орендувати шале за 1200. Із п’ятниці до неділі, а також у святкові дні закликають бронювати попередньо. Ціни теж різняться. Шезлонг вартуватиме 600 грн з людини, а шале 1600 з компанії. Вхід для діток коштує 150 гривень. Малюкам віком до 5-ти років – безкоштовний.Працює басейн з 10:00 до 20:00.Сезон купання, засмаги та смачних коктейлів біля басейну вже відкрили у «Загороді». Готельно-ресторанний комплекс розташований у селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька.Тут пропонують два басейни – менший діаметром 9 м зі змінною глибиною від 1,5 м до 1,8 м, підсвіткою, центральним повітряним гейзером, боковими напірними гідромасажними форсунками та великий діаметром 15 м, сталою глибиною 1,5 м з підсвіткою, водоспадом та фонтаном у центрі.У будні відпочинок для дорослого обійдеться у 220 гривень, у вихідні та свята – 290 гривень (разом із вартістю лежака); для дітей від до 12 років у будні – 100 гривень, у суботу, неділю та святкові дні – 150 гривень.Графік роботи: щодня з 11 до 20 години.Готельно-ресторанний комплекс розташований у селі Струмівка, на вулиці Рівненській, 184. Тут пропонують два басейни: один – під відкритим небом, інший – у приміщенні. Окрім того, у плату входить шезлонг, м'який матрац і рушник. А ще сауна і навіть хамам!З понеділка до четверга за вхід доведеться заплатити 400 грн, у п'ятницю, вихідні та свята – 500 грн. Малюкам до 5 років вхід безкоштовний. Для діток 5-10 років діє знижка 50%Басейн працює з 10:00 до 21:00 щодня.А ось відомау парку починати сезон поки не поспішає. Тут на відвідувачів чекатимуть приблизно за два тижні. У цінах обіцяють зорієнтувати на своїх сторінках у соцмережах найближчими днями. Однак відразу запевняють: суттєвого підвищення не буде, навіть попри здорожчання засобів для обслуговування басейну. Бо й тут, кажуть, війна накапостила: хімію переважно везли із Півдня.