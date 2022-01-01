У Луцьку розшукали зниклу 20-річну дівчину-переселенку
Сьогодні, 11:11
Волинські патрульні допомогли розшукати безвісти відсутню дівчину-переселенку.
Про це йдеться на сторінці поліцейських.
Вчора, 8 червня, близько 22-ї години, патрульним надійшов виклик про безвісти відсутню особу, дівчину, яка переїхала зі Сходу України до Луцька.
20-ти річна дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не орієнтується у місцевості.
Прибувши на місце події патрульні поліцейські віднайшли громадянку та відвезли за адресою тимчасового проживання.
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Про це йдеться на сторінці поліцейських.
Вчора, 8 червня, близько 22-ї години, патрульним надійшов виклик про безвісти відсутню особу, дівчину, яка переїхала зі Сходу України до Луцька.
20-ти річна дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не орієнтується у місцевості.
Прибувши на місце події патрульні поліцейські віднайшли громадянку та відвезли за адресою тимчасового проживання.
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