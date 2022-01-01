У Луцьку розшукали зниклу 20-річну дівчину-переселенку

У Луцьку розшукали зниклу 20-річну дівчину-переселенку
Волинські патрульні допомогли розшукати безвісти відсутню дівчину-переселенку.

Про це йдеться на сторінці поліцейських.

Вчора, 8 червня, близько 22-ї години, патрульним надійшов виклик про безвісти відсутню особу, дівчину, яка переїхала зі Сходу України до Луцька.

20-ти річна дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не орієнтується у місцевості.

Прибувши на місце події патрульні поліцейські віднайшли громадянку та відвезли за адресою тимчасового проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, переселенка, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати
Сьогодні, 11:58
Росія мінує Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття, – розвідка
Сьогодні, 11:19
У Луцьку розшукали зниклу 20-річну дівчину-переселенку
Сьогодні, 11:11
У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році
Сьогодні, 10:52
На Волині зник 13-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО
08 червень, 16:00
Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
31 травень, 16:13
У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася
20 травень, 17:00
У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який під час тривоги ховався в укритті У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який під час тривоги ховався в укритті
18 травень, 22:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 12:20
 0
Судитимуть волинянина, який зрубав 12 дерев на території лісового господарства
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати
Сьогодні, 11:58
 0
Росія мінує Херсонщину боєприпасами 50-х років минулого століття, – розвідка
Сьогодні, 11:19
 0
У Луцьку розшукали зниклу 20-річну дівчину-переселенку
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8