На Волині збільшили кількість місць для переселенців

На Волині збільшили кількість місць для переселенців
На Волині збільшили кількість місць для поселення внутрішньо переміщених українців. Наразі область готова додатково прийняти ще п'ять тисяч переселенців.

Про це повідомили у Волинській військовій адміністрації.

До цього в ОВА говорили про тисячу вільних місць.

Станом на 9 червня на Волині вже прийняли 68 тисяч 315 переселенців. 327 людей з інших регіонів України розселили напередодні, 8 червня.

Наразі найбільше людей приїхали у Луцький район, а найменше – Камінь-Каширський.

Для поселення переселенців вільні місця підготували у приватному секторі, готелях, хостелах та комунальних закладах.

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Теги: переселенці, Волинь
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