На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 12:20
На Волині збільшили кількість місць для поселення внутрішньо переміщених українців. Наразі область готова додатково прийняти ще п'ять тисяч переселенців.
Про це повідомили у Волинській військовій адміністрації.
До цього в ОВА говорили про тисячу вільних місць.
Станом на 9 червня на Волині вже прийняли 68 тисяч 315 переселенців. 327 людей з інших регіонів України розселили напередодні, 8 червня.
Наразі найбільше людей приїхали у Луцький район, а найменше – Камінь-Каширський.
Для поселення переселенців вільні місця підготували у приватному секторі, готелях, хостелах та комунальних закладах.
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Про це повідомили у Волинській військовій адміністрації.
До цього в ОВА говорили про тисячу вільних місць.
Станом на 9 червня на Волині вже прийняли 68 тисяч 315 переселенців. 327 людей з інших регіонів України розселили напередодні, 8 червня.
Наразі найбільше людей приїхали у Луцький район, а найменше – Камінь-Каширський.
Для поселення переселенців вільні місця підготували у приватному секторі, готелях, хостелах та комунальних закладах.
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