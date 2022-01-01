На Волині збільшили кількість місць для переселенців





Про це



До цього в ОВА говорили про тисячу вільних місць.



Станом на 9 червня на Волині вже прийняли 68 тисяч 315 переселенців. 327 людей з інших регіонів України розселили напередодні, 8 червня.



Наразі найбільше людей приїхали у Луцький район, а найменше – Камінь-Каширський.



Для поселення переселенців вільні місця підготували у приватному секторі, готелях, хостелах та комунальних закладах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині збільшили кількість місць для поселення внутрішньо переміщених українців. Наразі область готова додатково прийняти ще п'ять тисяч переселенців.Про це повідомили у Волинській військовій адміністрації.До цього в ОВА говорили про тисячу вільних місць.Станом на 9 червня на Волині вже прийняли 68 тисяч 315 переселенців. 327 людей з інших регіонів України розселили напередодні, 8 червня.Наразі найбільше людей приїхали у Луцький район, а найменше – Камінь-Каширський.Для поселення переселенців вільні місця підготували у приватному секторі, готелях, хостелах та комунальних закладах.

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