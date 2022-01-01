У Луцьку з водойми рятувальники витягнули непритомну жінку

У Луцьку з водойми рятувальники витягнули непритомну жінку
Вчора, 8 червня, на місці відпочинку “Теремнівська водойма” плавці-рятувальники допомогли мешкаці громади, яка разом із сином прийшла на відпочинок. Під час купання у водоймі жінці стало зле, вона втратила свідомість і почала тонути.

Про це розповідають у пресслужбі Луцькради.

Почувши крик про допомогу від сина потерпілої, яка була у 20 метрах від берега, плавці-рятувальники кинулись у воду та витягли непритомну жінку. Дихання було відсутнє, пульс не прослуховувався.

"Викликали бригаду швидкої медичної допомоги і розпочали надання домедичної допомоги потерпілій, проводились спроби відновлення дихання за допомогою приладу штучної вентиляції легень АМБУ", - розповідають і мерії.

Завдяки вмілим професійним діям рятувальників вдалось відновити серцебиття і потерпіла почала дихати самостійно.

Після приїзду карети швидкої допомоги, потерпілу передали медикам для надання подальшої кваліфікованої допомоги.

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Теги: Теремно, непритомна жінка, рятувальники, врятували, тонула
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