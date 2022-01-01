Окупанти планують розмінувати Маріуполь ціною життя українських полонених, – СБУ





Про це повідомляє пресслужба



Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем».



СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.



«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним «Каспій».



Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».



Механізм – тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родине».



Але ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля.Про це повідомляє пресслужба СБУ Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем».СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним «Каспій».Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».Механізм – тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родине».Але ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.

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