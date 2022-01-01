Окупанти планують розмінувати Маріуполь ціною життя українських полонених, – СБУ
Сьогодні, 12:50
Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем».
СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.
«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним «Каспій».
Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».
Механізм – тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родине».
Але ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем».
СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.
«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним «Каспій».
Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».
Механізм – тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родине».
Але ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.
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