Розповіли, яким вимогам має відповідати нове житло для переселенців

Розповіли, яким вимогам має відповідати нове житло для переселенців
При розробці проєкту тимчасового житла для переселенців враховувалося кілька принципів: житло теоретично можна було б виставити на відкритий комерційний ринок, вся територія всередині ЖК має бути пішохідною, у кожному комплексі має бути сховище.

Про це в інтерв'ю «Слово і діло» розповів Юрій Голик, який координував програму «Велике будівництво».

За його словами, одна з програм, над якою працював проєктний офіс «Великого будівництва» – будівництво у 16 областях та у Києві по 100 тисяч квадратних метрів житла, яке залишалося б на балансі держави.

«Туди б заїхали, тобто отримали квартири, найменш заможні переселенці: ті, у кого немає грошей орендувати, купувати… А після того, як вони повернулися б у своє житло, в місця постійного проживання, або туди, де вони захочуть жити після закінчення війни, це житло залишалося б на балансі держави і було б видано черговикам – насамперед військовим, вчителям, медикам, поліцейським тощо», – сказав Голик.

Коли розроблялося технічне завдання будівництва так званого тимчасового житла для переселенців враховувалося кілька принципів. Перший принцип, за словами Голика, щоб житло гіпотетично можна було виставити на відкритий комерційний ринок.

Була вимога, щоб паркувальних місць у комплексі було з розрахунком два паркомісця на одну квартиру.

Другий принцип – вся територія всередині ЖК має бути пішохідною, з можливістю проїзду для екстреного транспорту. «На першому поверсі квартири мають бути інклюзивні, для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли просто виїжджати на візочку у палісадник біля їхньої квартири. І щоб інші люди, котрі живуть на першому поверсі, могли туди виходити», – розповів Голик.

Ще один принцип – у кожному житловому комплексі має бути сховище на випадок можливих ракетних атак: «Щоб у разі потенційної повітряної тривоги люди могли спуститися в комфортабельне укриття».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нове житло, переселенці, вимоги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти планують розмінувати Маріуполь ціною життя українських полонених, – СБУ
Сьогодні, 12:50
У Луцьку з водойми рятувальники витягнули непритомну жінку
Сьогодні, 12:40
Розповіли, яким вимогам має відповідати нове житло для переселенців
Сьогодні, 12:31
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 12:20
Судитимуть волинянина, який зрубав 12 дерев на території лісового господарства
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ У яких умовах мають проживати переселенці: вимоги МОЗ
14 березень, 17:20
На Волині збільшили кількість місць для переселенців На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 12:20
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО
07 червень, 13:58
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
06 червень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
Судитимуть волинянина, який ухилився від військової служби під час мобілізації
Сьогодні, 13:40
 0
У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами
Сьогодні, 13:30
 0
15-річний волинянин за ніч вкрав 2 мотоцикли
Сьогодні, 13:22
 0
Луцьком від сьогодні їздить ще один тролейбус №3
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8