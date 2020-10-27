На Волині горіла господарська будівля. ФОТО

На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
На Волині рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Сьогодні, 9 червня, об 11:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Зеленолужне Горохівської міської громади.

Черговий караул 9-ї ДПРЧ м. Горохів за допомогою двох стволів СПРК ліквідували пожежу о 12:20. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття.

Від полум’я врятовано житловий будинок, одну свинку та кошеня.
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО

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Теги: Волинь, Горохів, пожежа
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