На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 13:05
На Волині рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 червня, об 11:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Зеленолужне Горохівської міської громади.
Черговий караул 9-ї ДПРЧ м. Горохів за допомогою двох стволів СПРК ліквідували пожежу о 12:20. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття.
Від полум’я врятовано житловий будинок, одну свинку та кошеня.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 червня, об 11:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Зеленолужне Горохівської міської громади.
Черговий караул 9-ї ДПРЧ м. Горохів за допомогою двох стволів СПРК ліквідували пожежу о 12:20. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття.
Від полум’я врятовано житловий будинок, одну свинку та кошеня.
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