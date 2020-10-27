На Волині горіла господарська будівля. ФОТО





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Сьогодні, 9 червня, об 11:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Зеленолужне Горохівської міської громади.



Черговий караул 9-ї ДПРЧ м. Горохів за допомогою двох стволів СПРК ліквідували пожежу о 12:20. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття.



Від полум’я врятовано житловий будинок, одну свинку та кошеня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували пожежу.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Сьогодні, 9 червня, об 11:08 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Зеленолужне Горохівської міської громади.Черговий караул 9-ї ДПРЧ м. Горохів за допомогою двох стволів СПРК ліквідували пожежу о 12:20. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття.Від полум’я врятовано житловий будинок, одну свинку та кошеня.

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