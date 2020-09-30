15-річний волинянин за ніч вкрав 2 мотоцикли
Сьогодні, 13:22
Учора, 8 червня, до поліцейських надійшли повідомлення від жителів села Черемошне про викрадення мотоциклів Viper та Jianshe з подвір’їв у ніч з 7 на 8 червня.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вартість кожного транспортного засобу складає понад 30 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції з’ясували, що скоїв правопорушення 15-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Він вже раніше судимий за вчинення крадіжки.
Відомості слідчі зареєстрували у ЄРДР за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Вартість кожного транспортного засобу складає понад 30 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції з’ясували, що скоїв правопорушення 15-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Він вже раніше судимий за вчинення крадіжки.
Відомості слідчі зареєстрували у ЄРДР за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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