15-річний волинянин за ніч вкрав 2 мотоцикли

Учора, 8 червня, до поліцейських надійшли повідомлення від жителів села Черемошне про викрадення мотоциклів Viper та Jianshe з подвір’їв у ніч з 7 на 8 червня.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Вартість кожного транспортного засобу складає понад 30 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції з’ясували, що скоїв правопорушення 15-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Він вже раніше судимий за вчинення крадіжки.Відомості слідчі зареєстрували у ЄРДР за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.