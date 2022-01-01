У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами





Про це Петро Андрющенко у Telegram.



«Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська...Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами ми вже не дізнаємося ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні», – написав він.



Андрющенко також додав, що Лівобережний район у Маріуполі найбільше постраждав від обстрілів російських «градів» наприкінці лютого – на початку березня, а люди при цьому «були відрізані від можливості» виїхати в умовно безпечну частину міста – у центр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти остаточно перейшли до знесення будинків у Маріуполі, які вони й руйнували. При цьому росіяни відмовляються шукати тіла загиблих під завалами мирних жителів.Про це повідомив радник мера містау Telegram.«Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська...Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами ми вже не дізнаємося ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні», – написав він.Андрющенко також додав, що Лівобережний район у Маріуполі найбільше постраждав від обстрілів російських «градів» наприкінці лютого – на початку березня, а люди при цьому «були відрізані від можливості» виїхати в умовно безпечну частину міста – у центр.

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