У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 9 червня, близько 13.30 на проспекті Волі у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На проспекті Волі зіткнулися маршрутка №251 та мотоцикліст.
Усі деталі ДТП – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
На проспекті Волі зіткнулися маршрутка №251 та мотоцикліст.
Усі деталі ДТП – згодом.
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