У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



На проспекті Волі зіткнулися маршрутка №251 та мотоцикліст.



Усі деталі ДТП – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 червня, близько 13.30 на проспекті Волі у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цестало відомо з власних джерел.На проспекті Волі зіткнулися маршрутка №251 та мотоцикліст.Усі деталі ДТП – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію