У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО

У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 9 червня, близько 13.30 на проспекті Волі у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

На проспекті Волі зіткнулися маршрутка №251 та мотоцикліст.

Усі деталі ДТП – згодом.
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та мотоцикліст. ФОТО


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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