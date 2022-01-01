Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині





Про це розповіла Тетяна Соломіна.



Посадовиця озвучила підсумки навчального року 2021-2022 та розповіла, чого очікувати 1 вересня.



Скільки учнів волинських шкіл перебувають за кордоном



За даними департаменту освіти і науки Волинської ОВА, станом на 1 червня за кордон з області виїхали 19 755 школярів. Упродовж місяця, розповіла Тетяна Соломіна, повернулися додому 2 100 учнів. У травні за кордоном перебували 22 456 учнів шкіл Волині, у квітні – 24 556 дітей.



"Діти навчаються тут. Є електронні щоденники, запроваджені в наших школах, є електронні журнали. Діти отримують оцінки і в режимі контакту, який налагоджений класними керівниками з батьками. Вони отримують повідомлення персонально, бо все ж таки табель успішності – це індивідуальна справа", – зазначила посадовиця.



Всього в області станом на 1 червня – 144 тисячі 250 учнів загальноосвітніх закладів.



Набір першокласників



З початком нового навчального року 1 вересня до волинських шкіл можуть зарахувати орієнтовно 14 тисяч першокласників. Зі слів заступниці начальника управління освіти і науки Волинської ОВА, такі цифри є орієнтовними і щороку змінюються.



"Ми не відстежуємо цього процесу. Ми маємо розрахункові цифри – це орієнтовно 14 тисяч, це щорічна цифра. Вона буває 14 300, 14 200, 14 500, і це все залежить від того, наскільки батьки вирішать, чи дитина піде в шість чи сім років до школи", – каже Тетяна Соломіна.



Окрім того, процес зарахування дітей до першого класу в департаменті освіти і науки Волинської обласної військової адміністрації вирішили продовжити.



"Зважаючи на ті умови, в яких ми перебуваємо, цей процес буде продовжено, і всі діти, які будуть бажати навчатися в першому класі саме в нас в Луцьку, будуть зараховані до шкіл. Єдине, що будемо регулювати – це кількість перших класів, залежно від потреби", – додала посадовиця.



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Першими право на освітній процес в очному режимі матимуть заклади освіти, в яких достатньою мірою будуть обладнані укриття чи бомбосховища. Таку інформацію задекларувало Міністерство освіти України, – каже посадовиця.



Серед 561 закладу освіти лише 10 % мають обладнані належним чином сховища, – зазначила освітянка. Йдеться про наявність туалетів, декількох виходів, вентиляційної системи, питної води, достатнього повітря більш як для ста дітей, а також можливість розміщення дітей в комфортних умовах.



"Ми вивчали цю ситуацію. Бомбосховища і укриття – це різні речі. І скажемо так, що професійно обладнаного бомбосховища в закладах освіти не передбачено. На сьогодні є до 10 % – ми маємо 561 заклад освіти, нам заявили засновники, що в них обладнані належним чином такі сховища", – додала Тетяна Соломіна.



Переселенці-школярі



В області станом на 1 червня перебували 2 176 дітей із внутрішньо переміщених сімей. Зі слів освітянки, ця цифра не є сталою.



"Дуже важко відстежити, скільки дітей навчається в наших закладах. Є такі варіанти, коли дитина навчається, умудряється діти навчатися і в наших школах – вони як альтернативну освіту отримують, і вони не перестали бути учнями своєї школи. Це особливо стосується випускників", – говорить Тетяна Соломіна.



Для того, щоб отримати документ про освіту, дитина має бути закріплена за певним закладом. Свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 клас) в області отримають 105 дітей-переселенців, документ про повну загальну середню освіту (11 клас) – 123 школярі-переселенці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч на Волині освітній процес у школах завершується в різні періоди: в Луцьку останній день навчання – 9 червня, у Ковелі – 14 червня. Це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти самостійно розподіляє канікулярний період часу.Про це розповіла Суспільному заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОВАПосадовиця озвучила підсумки навчального року 2021-2022 та розповіла, чого очікувати 1 вересня.За даними департаменту освіти і науки Волинської ОВА, станом на 1 червня за кордон з області виїхали 19 755 школярів. Упродовж місяця, розповіла Тетяна Соломіна, повернулися додому 2 100 учнів. У травні за кордоном перебували 22 456 учнів шкіл Волині, у квітні – 24 556 дітей."Діти навчаються тут. Є електронні щоденники, запроваджені в наших школах, є електронні журнали. Діти отримують оцінки і в режимі контакту, який налагоджений класними керівниками з батьками. Вони отримують повідомлення персонально, бо все ж таки табель успішності – це індивідуальна справа", – зазначила посадовиця.Всього в області станом на 1 червня – 144 тисячі 250 учнів загальноосвітніх закладів.З початком нового навчального року 1 вересня до волинських шкіл можуть зарахувати орієнтовно 14 тисяч першокласників. Зі слів заступниці начальника управління освіти і науки Волинської ОВА, такі цифри є орієнтовними і щороку змінюються."Ми не відстежуємо цього процесу. Ми маємо розрахункові цифри – це орієнтовно 14 тисяч, це щорічна цифра. Вона буває 14 300, 14 200, 14 500, і це все залежить від того, наскільки батьки вирішать, чи дитина піде в шість чи сім років до школи", – каже Тетяна Соломіна.Окрім того, процес зарахування дітей до першого класу в департаменті освіти і науки Волинської обласної військової адміністрації вирішили продовжити."Зважаючи на ті умови, в яких ми перебуваємо, цей процес буде продовжено, і всі діти, які будуть бажати навчатися в першому класі саме в нас в Луцьку, будуть зараховані до шкіл. Єдине, що будемо регулювати – це кількість перших класів, залежно від потреби", – додала посадовиця.Першими право на освітній процес в очному режимі матимуть заклади освіти, в яких достатньою мірою будуть обладнані укриття чи бомбосховища. Таку інформацію задекларувало Міністерство освіти України, – каже посадовиця.Серед 561 закладу освіти лише 10 % мають обладнані належним чином сховища, – зазначила освітянка. Йдеться про наявність туалетів, декількох виходів, вентиляційної системи, питної води, достатнього повітря більш як для ста дітей, а також можливість розміщення дітей в комфортних умовах."Ми вивчали цю ситуацію. Бомбосховища і укриття – це різні речі. І скажемо так, що професійно обладнаного бомбосховища в закладах освіти не передбачено. На сьогодні є до 10 % – ми маємо 561 заклад освіти, нам заявили засновники, що в них обладнані належним чином такі сховища", – додала Тетяна Соломіна.В області станом на 1 червня перебували 2 176 дітей із внутрішньо переміщених сімей. Зі слів освітянки, ця цифра не є сталою."Дуже важко відстежити, скільки дітей навчається в наших закладах. Є такі варіанти, коли дитина навчається, умудряється діти навчатися і в наших школах – вони як альтернативну освіту отримують, і вони не перестали бути учнями своєї школи. Це особливо стосується випускників", – говорить Тетяна Соломіна.Для того, щоб отримати документ про освіту, дитина має бути закріплена за певним закладом. Свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 клас) в області отримають 105 дітей-переселенців, документ про повну загальну середню освіту (11 клас) – 123 школярі-переселенці.

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