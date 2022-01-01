Випускник Лесиного вишу збирає кошти на автомобіль для свого прикордонного загону. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
Командир відділення прикордонного загону, який воює на Луганщині, лейтенант Ярослав просить допомогти коштами для купівлі автомобіля для військових.
Про збір коштів він написав на своїй сторінці в Instagram.
Ярослав - випускник ВНУ імені Лесі Українки.
"Я та наші хлопці щодня боремося за наші території, але для подальшої оборони нам потрібен автомобіль для виконання технічних завдань на сході України, в стороні Лиману. Ми самі не в змозі купити це авто, яке є важливим. Тому, просимо кожного українця надіслати хоча б по 20-50 грн. для того, аби ми змогли придбати авто", - йдеться у його зверненні.
Реквізити рахунків для допомоги:
Monobank: 5375 4141 1206 4844
Приватбанк: 4731 2196 4664 6517
Мудрик Я.І.
PayPal: [email protected]
Про збір коштів він написав на своїй сторінці в Instagram.
Ярослав - випускник ВНУ імені Лесі Українки.
"Я та наші хлопці щодня боремося за наші території, але для подальшої оборони нам потрібен автомобіль для виконання технічних завдань на сході України, в стороні Лиману. Ми самі не в змозі купити це авто, яке є важливим. Тому, просимо кожного українця надіслати хоча б по 20-50 грн. для того, аби ми змогли придбати авто", - йдеться у його зверненні.
Реквізити рахунків для допомоги:
Monobank: 5375 4141 1206 4844
Приватбанк: 4731 2196 4664 6517
Мудрик Я.І.
PayPal: [email protected]
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