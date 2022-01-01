Випускник Лесиного вишу збирає кошти на автомобіль для свого прикордонного загону. ВІДЕО

Випускник Лесиного вишу збирає кошти на автомобіль для свого прикордонного загону. ВІДЕО
Командир відділення прикордонного загону, який воює на Луганщині, лейтенант Ярослав просить допомогти коштами для купівлі автомобіля для військових.

Про збір коштів він написав на своїй сторінці в Instagram.

Ярослав - випускник ВНУ імені Лесі Українки.

"Я та наші хлопці щодня боремося за наші території, але для подальшої оборони нам потрібен автомобіль для виконання технічних завдань на сході України, в стороні Лиману. Ми самі не в змозі купити це авто, яке є важливим. Тому, просимо кожного українця надіслати хоча б по 20-50 грн. для того, аби ми змогли придбати авто", - йдеться у його зверненні.

Реквізити рахунків для допомоги:

Monobank: 5375 4141 1206 4844
Приватбанк: 4731 2196 4664 6517
Мудрик Я.І.
PayPal: [email protected]

Теги: збір коштів, автомобіль, військові
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