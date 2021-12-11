Скільки людей намагалися незаконно виїхати за кордон через Волинь під час воєнного стану
Сьогодні, 15:20
За 5 місяців кордон в межах області перетнули майже 1,5 мільйона осіб та понад 400 тисяч транспортних засобів. Від початку війни через волинські пункти пропуску прослідували 1 мільйон 200 тисяч громадян.
Про це повідомляють у пресслужбі 6 Волинського прикордонного загону.
Від початку війни через волинські пункти пропуску прослідували 1 мільйон 200 тисяч громадян, з них: більш ніж 700 тисяч вибули за кордон і понад 400 тисяч в'їхали в Україну.
Через державний рубіж цьогоріч прикордонники Волинського загону з різних причин не пропустили майже півтори тисячі осіб, 1088 із них – в період воєнного стану.
Під час прикордонного контролю інспектори виявили близько сотні правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон з підробленими або недійсними документами.
Правоохоронці задокументували дванадцять спроб надання подорожніми неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон.
З початку цього року охоронці кордону затримали близько 200 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 14 одиниць зброї, майже 170 боєприпасів та більше ніж 22 кілограми наркотичних речовин.
Припинили шість спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску.
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Про це повідомляють у пресслужбі 6 Волинського прикордонного загону.
Від початку війни через волинські пункти пропуску прослідували 1 мільйон 200 тисяч громадян, з них: більш ніж 700 тисяч вибули за кордон і понад 400 тисяч в'їхали в Україну.
Через державний рубіж цьогоріч прикордонники Волинського загону з різних причин не пропустили майже півтори тисячі осіб, 1088 із них – в період воєнного стану.
Під час прикордонного контролю інспектори виявили близько сотні правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон з підробленими або недійсними документами.
Правоохоронці задокументували дванадцять спроб надання подорожніми неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон.
З початку цього року охоронці кордону затримали близько 200 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 14 одиниць зброї, майже 170 боєприпасів та більше ніж 22 кілограми наркотичних речовин.
Припинили шість спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску.
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