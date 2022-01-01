За 9 днів літа в Україні потонуло 28 людей
Сьогодні, 15:50
З початку літа на водоймах країни загинуло вже 28 українців, з них п'ятеро дітей.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.
Лише за останню добу - четверо загиблих, з яких одна дитина.
Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.
Лише за останню добу - четверо загиблих, з яких одна дитина.
Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.
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