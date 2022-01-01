За 9 днів літа в Україні потонуло 28 людей





Про це



Лише за останню добу - четверо загиблих, з яких одна дитина.



Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку літа на водоймах країни загинуло вже 28 українців, з них п'ятеро дітей.Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.Лише за останню добу - четверо загиблих, з яких одна дитина.Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

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