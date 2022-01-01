Україна готова взаємно скасувати мита на товари з ЄС

Україна готова взаємно скасувати мита на товари з ЄС
Україна готова у відповідь на тимчасову повну лібералізацію торгівлі з боку ЄС скасувати мита на європейські товари.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Щоб ми могли надалі говорити про збереження режиму "нуль на нуль" тривалістю довше, ніж 12 місяців, ми готові впровадити такий механізм вже наразі", - сказав Качка під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер.

Він додав, що Україна має намір передусім скасувати мита на агропродукцію з ЄС.

Качка зазначив, що бачить потребу захищати український ринок від товарів із тих країн, із якими немає преференційних умов торгівлі.

"Конкуренція, від якої ми хочемо захищатися - це Туреччина, Китай та інші країни, з якими ми не маємо режиму преференційної торгівлі", - зазначив він.

"Тому, щоб вести роботу з ЄС щодо постійного режиму безмитної торгівлі, ми хочемо піти на такий крок. І в контексті нашого кандидатства в ЄС це дуже правильно і доречно", - додав Тарас Качка.

Нагадаємо, у Євросоюзі набули чинності ухвалені раніше Європарламентом і Радою ЄС рішення, які повинні допомогти відновленню українського бізнесу, що постраждав унаслідок російської агресії.

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Теги: мито, Україна, ЄС
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