ЄС скасував усі мита і збори з українського експорту

ЄС скасував усі мита і збори з українського експорту
У Євросоюзі набувають чинності ухвалені раніше Європарламентом і Радою ЄС рішення, які повинні допомогти відновленню українського бізнесу, що постраждав унаслідок російської агресії.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 червня, на сайті Офіційного журналу ЄС, пише ТСН.

Регуляторні правила, якими Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок почнуть працювати від 4 червня 2022 року. Передбачено, що вони будуть діяти до 5 червня 2023 року.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - прокоментувала це нововведення речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити в ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, введене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.

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Теги: ЄС, експорт, мита
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