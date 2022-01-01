Росія знищила 24 тисячі кілометрів доріг в Україні





Про це



"Ми поставили на паузу всі масштабні проекти "Великого будівництва", натомість працюємо на критично важливих маршрутах та "дорогах життя". На деокупованих територіях, станом на сьогодні забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум, Миколаєва", - зазначає "Укравтодор".



За даними держустанови також відкрито рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля, де під час війни було знищено три мости; відкрито рух для вантажівок трасою М-06 Київ - Чоп; готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області – майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого 2022 року російські війська зруйнували в Україні 24 тисяч кілометрів доріг і три сотні мостів.Про це повідомили в Укравтодорі."Ми поставили на паузу всі масштабні проекти "Великого будівництва", натомість працюємо на критично важливих маршрутах та "дорогах життя". На деокупованих територіях, станом на сьогодні забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум, Миколаєва", - зазначає "Укравтодор".За даними держустанови також відкрито рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля, де під час війни було знищено три мости; відкрито рух для вантажівок трасою М-06 Київ - Чоп; готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області – майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ.

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