На Волині зафіксували спалахи гепатиту А. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Ірина Єнжиєвська.



«Захворіли мешканці Турійщини і Любомльщини. В анамнезі у них була подорож в Закарпаття і до Польщі. Ця хвороба набула поширення в сімейних осередках», – повідомила гостя студії.







Довідково:



Вірусний гепатит A – інфекційне захворювання печінки, відоме ще за назвою «хвороба Боткіна». Передається через немиті руки, внаслідок вживання забруднених харчів або води.



Найбільш розповсюджені симптоми: виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювання, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри).



Для профілактики захворювання потрібно дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки перед їдою, а також після кожного відвідування туалету, добре мийте овочі, фрукти, зелень, ягоди. Для профілактики інфікування гепатитом А існує ефективна вакцина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч на Волині вірусний гепатит А зареєстрували уже у 12 людей. За відповідний період минулого року захворіло на цю недугу всього три особи у Волинській області.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця гендиректора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ«Захворіли мешканці Турійщини і Любомльщини. В анамнезі у них була подорож в Закарпаття і до Польщі. Ця хвороба набула поширення в сімейних осередках», – повідомила гостя студії.Вірусний гепатит A – інфекційне захворювання печінки, відоме ще за назвою «хвороба Боткіна». Передається через немиті руки, внаслідок вживання забруднених харчів або води.Найбільш розповсюджені симптоми: виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювання, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри).Для профілактики захворювання потрібно дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки перед їдою, а також після кожного відвідування туалету, добре мийте овочі, фрукти, зелень, ягоди. Для профілактики інфікування гепатитом А існує ефективна вакцина.

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