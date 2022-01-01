ЗСУ відкинули окупантів від двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька





Про це повідомляє Олександра Мотузяника.



За його словами, українські захисники зупинили спробу окупантів захопити Метьолкіне та Білогорівку, відкинувши ворога назад.



Ситуація у Сєвєродонецьку досі напружена. Російські війська за підтримки авіації штурмують житлові квартали центральної частини міста.



На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам окупантів відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.



Нагадаємо, вчора радника голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ влаштували пастку для окупантів у Сєвєродонецьку та "рвуть" противника.



Пізніше він уточнив, що контрудари в Сєвєродонецьку не означають звільнення міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові продовжують тримати оборону на Сєвєродонецькому напрямку. ЗСУ змусили окупантів відійти від двох населених пунктів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборониЗа його словами, українські захисники зупинили спробу окупантів захопити Метьолкіне та Білогорівку, відкинувши ворога назад.Ситуація у Сєвєродонецьку досі напружена. Російські війська за підтримки авіації штурмують житлові квартали центральної частини міста.На Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам окупантів відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.Нагадаємо, вчора радника голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ влаштували пастку для окупантів у Сєвєродонецьку та "рвуть" противника.Пізніше він уточнив, що контрудари в Сєвєродонецьку не означають звільнення міста.

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