Білорусь знову продовжила військові навчання

Білорусь знову продовжила військові навчання
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

- Борисовський (227-й) до 11.06;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;
- Гозький (під Гродно) до 10.06;
- Брестський до 11.06;
- Ріпище (Осиповичі) до 10.06;
- Мар'їна Гірка до 11.06;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;
- Неман (під Березівкою) до 10.06;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;
- Чепелево (під Слонімом) до 10.06;
- Доманово (під Івацевичами) до 10.06;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;
- Заслонове (під Лепелем) до 11.06.

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Моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.


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Теги: Білорусь, навчання
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