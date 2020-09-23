Білорусь знову продовжила військові навчання





Про це повідомляє



Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:



- Борисовський (227-й) до 11.06;

- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;

- Гозький (під Гродно) до 10.06;

- Брестський до 11.06;

- Ріпище (Осиповичі) до 10.06;

- Мар'їна Гірка до 11.06;

- Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;

- Неман (під Березівкою) до 10.06;

- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;

- Чепелево (під Слонімом) до 10.06;

- Доманово (під Івацевичами) до 10.06;

- Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;

- Заслонове (під Лепелем) до 11.06.



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Моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.Про це повідомляє "Беларускі Гаюн". Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:- Борисовський (227-й) до 11.06;- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;- Гозький (під Гродно) до 10.06;- Брестський до 11.06;- Ріпище (Осиповичі) до 10.06;- Мар'їна Гірка до 11.06;- Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;- Неман (під Березівкою) до 10.06;- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;- Чепелево (під Слонімом) до 10.06;- Доманово (під Івацевичами) до 10.06;- Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;- Заслонове (під Лепелем) до 11.06.Моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

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