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Головне – державу вберегти: як лучанин залишив бізнес заради України

Головне – державу вберегти: як лучанин залишив бізнес заради України
Сергій – знаний у Луцьку підприємець. Має власний бізнес. Але війна змусила чоловіка на певний час відмовитися від звичного життя. У перші дні його мобілізували до Національної гвардії України. Бо вважає – спокій і добробут країни перш за все.

Про це йдеться на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Про службу у Національній гвардії Сергій знає не зі слів. З 1997 по 1998 рік проходив строкову службу в окремій бригаді морської піхоти у Феодосії, що на той час входила до складу Національної гвардії України. Тому у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну, питання куди саме мобілізуватися не виникало.

«Однозначно – Нацгвардія. Тим паче, у мирний час я часто спостерігав, як повз мій будинок гвардійці їздили то на полігон, то на навчання. Постійно згадував свою службу… І зараз, коли потрапив знову сюди, подумав: це доля, так має бути», - розповідає Сергій.

На початках рідні чоловіка страшенно переживали і нервували. Однак Сергій переконав, що ні бізнес, ні мрії, ні плани не матимуть ніякого сенсу, якщо не буде на якій землі усе це будувати й розвивати.

«Якщо ми не будемо того робити, воювати, відстоювати своє, то сенс тої країни. Відкосити то не складно. Складно державу вберегти, честь, гідність. Як потім ходити по вулиці і дивитися в очі хлопцям, яких ти знав, які служили, а ти «бізнєсмєннічав»? Це вже якось негарно. І тим більше, порох в порохівниці ще є, повоюємо», - каже гвардієць.

Після закінчення війни Сергій мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться.

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Теги: Росія, Україна, війна
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