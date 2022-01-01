Головне – державу вберегти: як лучанин залишив бізнес заради України





Про це йдеться на



Про службу у Національній гвардії Сергій знає не зі слів. З 1997 по 1998 рік проходив строкову службу в окремій бригаді морської піхоти у Феодосії, що на той час входила до складу Національної гвардії України. Тому у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну, питання куди саме мобілізуватися не виникало.



«Однозначно – Нацгвардія. Тим паче, у мирний час я часто спостерігав, як повз мій будинок гвардійці їздили то на полігон, то на навчання. Постійно згадував свою службу… І зараз, коли потрапив знову сюди, подумав: це доля, так має бути», - розповідає Сергій.



На початках рідні чоловіка страшенно переживали і нервували. Однак Сергій переконав, що ні бізнес, ні мрії, ні плани не матимуть ніякого сенсу, якщо не буде на якій землі усе це будувати й розвивати.



«Якщо ми не будемо того робити, воювати, відстоювати своє, то сенс тої країни. Відкосити то не складно. Складно державу вберегти, честь, гідність. Як потім ходити по вулиці і дивитися в очі хлопцям, яких ти знав, які служили, а ти «бізнєсмєннічав»? Це вже якось негарно. І тим більше, порох в порохівниці ще є, повоюємо», - каже гвардієць.



Після закінчення війни Сергій мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сергій – знаний у Луцьку підприємець. Має власний бізнес. Але війна змусила чоловіка на певний час відмовитися від звичного життя. У перші дні його мобілізували до Національної гвардії України. Бо вважає – спокій і добробут країни перш за все.Про це йдеться на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Про службу у Національній гвардії Сергій знає не зі слів. З 1997 по 1998 рік проходив строкову службу в окремій бригаді морської піхоти у Феодосії, що на той час входила до складу Національної гвардії України. Тому у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну, питання куди саме мобілізуватися не виникало.«Однозначно – Нацгвардія. Тим паче, у мирний час я часто спостерігав, як повз мій будинок гвардійці їздили то на полігон, то на навчання. Постійно згадував свою службу… І зараз, коли потрапив знову сюди, подумав: це доля, так має бути», - розповідає Сергій.На початках рідні чоловіка страшенно переживали і нервували. Однак Сергій переконав, що ні бізнес, ні мрії, ні плани не матимуть ніякого сенсу, якщо не буде на якій землі усе це будувати й розвивати.«Якщо ми не будемо того робити, воювати, відстоювати своє, то сенс тої країни. Відкосити то не складно. Складно державу вберегти, честь, гідність. Як потім ходити по вулиці і дивитися в очі хлопцям, яких ти знав, які служили, а ти «бізнєсмєннічав»? Це вже якось негарно. І тим більше, порох в порохівниці ще є, повоюємо», - каже гвардієць.Після закінчення війни Сергій мріє зібрати усю родину разом та поїхати на відпочинок у наш Крим, Феодосію. І ці плани неодмінно здійсняться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію