Громада на Волині попрощалася із двома Героями. ФОТО

Громада на Волині попрощалася із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 3-го червня, Володимир-Волинська громада в останню путь провела Героїв Андія Лавренюка та Вадима Іванова. Проводжали кортежі з тілами загиблих коридорами шани, які влаштували вздовж вулиць жителі міста.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади.

Андрій Лавренюк народився 14 листопада 1983 року в селі Галинівка Володимир-Волинського району. Колишній вчитель математики у 2014 році був мобілізований до війська, а з початку повномасштабної війни у лютому знову став на захист нашої держави як військовослужбовець-контрактник.
Громада на Волині попрощалася із двома Героями. ФОТО

Прощання з Андрієм Лавренюком, у якого залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей, відбулося у соборі Різдва Христового.

Головний сержант взводу управління ППО Вадим Іванов був також призваний до війська за мобілізацією. У 39-річного чоловіка, уродженця Дніпра, який після повномасштабного вторгнення росії в Україну переїхав на Волинь у село Дігтів, в Україні не лишилось рідних.

Тож попрощались з Вадимом Івановим сьогодні у селі Дігтів, яке стало його останнім домом.

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Теги: Володимир, прощання, похорон, військові, захисники
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