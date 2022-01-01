Громада на Волині попрощалася із двома Героями. ФОТО

Андія Лавренюка та Вадима Іванова. Проводжали кортежі з



Про це йдеться на



Андрій Лавренюк народився 14 листопада 1983 року в селі Галинівка Володимир-Волинського району. Колишній вчитель математики у 2014 році був мобілізований до війська, а з початку повномасштабної війни у лютому знову став на захист нашої держави як військовослужбовець-контрактник.



Прощання з Андрієм Лавренюком, у якого залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей, відбулося у соборі Різдва Христового.



Головний сержант взводу управління ППО Вадим Іванов був також призваний до війська за мобілізацією. У 39-річного чоловіка, уродженця Дніпра, який після повномасштабного вторгнення росії в Україну переїхав на Волинь у село Дігтів, в Україні не лишилось рідних.



Тож попрощались з Вадимом Івановим сьогодні у селі Дігтів, яке стало його останнім домом.

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