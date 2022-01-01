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Луцьк попрощався із військовим Маркіяном Нагорнюком. ФОТО

Луцьк попрощався із військовим Маркіяном Нагорнюком. ФОТО
Сьогодні, 3 червня, Луцька громада провела у останню дорогу ще одного Героя Маркіяна Нагорнюка, що віддав своє життя за Україну.

Про це інформують у Луцькраді.

Герой загинув 23 травня поблизу населеного пункту Трипілля Донецької області, пі час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці.

Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Сотні лучан, стоячи на колінах, вшанували загиблого Героя, який знайде свій останній спочинок на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.


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Теги: Луцьк, Маркіян Нагорнюк, похорон
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