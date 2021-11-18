В ОРЛО заборонили Viber





Про це повідомляють



В угрупованні заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".



Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.



Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".



Зайти у Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Так зване угруповання "ЛНР" заявило, що з 3 червня тимчасово обмежить доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.Про це повідомляють "Новости Донбасса". В угрупованні заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".Зайти у Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію