В ОРЛО заборонили Viber
Сьогодні, 18:25
Так зване угруповання "ЛНР" заявило, що з 3 червня тимчасово обмежить доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
В угрупованні заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".
Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.
Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".
Зайти у Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.
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Про це повідомляють "Новости Донбасса".
В угрупованні заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".
Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.
Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".
Зайти у Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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