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В ОРЛО заборонили Viber

В ОРЛО заборонили Viber
Так зване угруповання "ЛНР" заявило, що з 3 червня тимчасово обмежить доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

В угрупованні заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.

Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".

Зайти у Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.

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Теги: ЛНР, Viber
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