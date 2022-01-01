Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну





Про це Франек Вячорка.



За його словами, він перебуває на постійному зв'язку з усіма угрупованнями, що воюють на боці України. Окрім полку Калиновського (до складу якого увійшли батальйони "Литвин" та "Волат"), є ще загін із добровольців – полк "Погоня". Вони поки не приступили до активних бойових дій, але ще тренуються.



Також є декілька груп білорусів у територіальній обороні, у міжнародному регіоні.



"За нашими оцінками, щонайменше 1 500 білорусі зараз воюють на боці України", – сказав Вячорка.



Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами".



Ба більше, як додав журналіст, серед білорусів є й безліч тих, хто веде партизанську війну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є багато білорусів, які боряться проти російський окупантів. Зокрема, й на українському фронті. Зокрема, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського, збільшився й став полком.Про це 24 каналу сказав білоруський опозиційний журналістЗа його словами, він перебуває на постійному зв'язку з усіма угрупованнями, що воюють на боці України. Окрім полку Калиновського (до складу якого увійшли батальйони "Литвин" та "Волат"), є ще загін із добровольців – полк "Погоня". Вони поки не приступили до активних бойових дій, але ще тренуються.Також є декілька груп білорусів у територіальній обороні, у міжнародному регіоні."За нашими оцінками, щонайменше 1 500 білорусі зараз воюють на боці України", – сказав Вячорка.Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка. Водночас самопроголошений президент Білорусіназвав їх "божевільними громадянами".Ба більше, як додав журналіст, серед білорусів є й безліч тих, хто веде партизанську війну.

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