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Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну

Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну
Є багато білорусів, які боряться проти російський окупантів. Зокрема, й на українському фронті. Зокрема, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського, збільшився й став полком.

Про це 24 каналу сказав білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка.

За його словами, він перебуває на постійному зв'язку з усіма угрупованнями, що воюють на боці України. Окрім полку Калиновського (до складу якого увійшли батальйони "Литвин" та "Волат"), є ще загін із добровольців – полк "Погоня". Вони поки не приступили до активних бойових дій, але ще тренуються.

Також є декілька груп білорусів у територіальній обороні, у міжнародному регіоні.

"За нашими оцінками, щонайменше 1 500 білорусі зараз воюють на боці України", – сказав Вячорка.

Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами".

Ба більше, як додав журналіст, серед білорусів є й безліч тих, хто веде партизанську війну.

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Теги: білоруси, війна, Білорусь, Україна
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