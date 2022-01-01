Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
У суботу, 4 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, у другій половині дня - дощ, гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-11⁰ тепла, вдень 22-24⁰ тепла,

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.

Температура повітря підніметься від 11°С до 24°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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