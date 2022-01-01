У волинській громаді відбудуться військові навчання

На території Любешівської територіальної громади відбудуться військові навчання.Про це повідомляють на офіційному сайті громади.Військові навчання проводитимуть 3 червня, після 22:00."Просимо жителів громади не панікувати та не турбувати з цього приводу силові структури. А також не перебувати в лісових масивах та поблизу!Зберігайте спокій та повідомте про навчання рідних і близьких, які мають обмежений доступ до Інтернету", - повідомляють у Любешівській громаді.