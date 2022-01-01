Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО

Під час артилерійського обстрілу Свято-Успенської Святогірської Лаври загинула монахиня з Волині.Про це повідомляють на сайті Української православної церкви.3 червня відбулася служба чину поховання вбитих у результаті артобстрілів ченців.В обителі уточнюють, що артобстріл келійних братніх корпусів Святогірської Лаври із трагічними наслідками стався 1 червня о 13.30. Декілька снарядів розірвалися безпосередньо в келіях 3-го і 4-го корпусів. У цей час братія та сестри, що переселилися до Лаври зі зруйнованого скиту с. Богородичне, перебували в келіях після трапези, готуючись до всенічного бдіння свята Вознесіння Господнього. Внаслідок удару загинули благочинний Лаври архімандрит, чернецьта черниця), родом із Волині.Також отримали тяжкі поранення ієромонах, ієромонах, ієродиякон, який 3 червня помер у лікарні, монахта інокиня, які знаходяться в цей момент у відділеннях хірургії та травматології у Слов’янську та Краматорську.Корпуси, що є пам’ятками архітектури, зазнали серйозних руйнувань із частковим загоранням.Всенічне бдіння свята Вознесіння через безперервні обстріли Лаври відбувалося в підвалах, де сховалися мешканці обителі.Убиті поховані за вівтарем Успенського собору.У Святогірській Лаврі наразі окрім монашествуючої братії та сестер, перебуває близько 300 біженців, серед яких — інваліди, люди похилого віку, близько 60 дітей, у тому числі немовлята — мирні люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Свято-Успенської Святогірської Лаври.