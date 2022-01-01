Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:14
Під час артилерійського обстрілу Свято-Успенської Святогірської Лаври загинула монахиня з Волині.
Про це повідомляють на сайті Української православної церкви.
3 червня відбулася служба чину поховання вбитих у результаті артобстрілів ченців.
В обителі уточнюють, що артобстріл келійних братніх корпусів Святогірської Лаври із трагічними наслідками стався 1 червня о 13.30. Декілька снарядів розірвалися безпосередньо в келіях 3-го і 4-го корпусів. У цей час братія та сестри, що переселилися до Лаври зі зруйнованого скиту с. Богородичне, перебували в келіях після трапези, готуючись до всенічного бдіння свята Вознесіння Господнього. Внаслідок удару загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон (Вуйченко), чернець Аристоклій (Хвощина) та черниця Варвара (Кисіль), родом із Волині.
Також отримали тяжкі поранення ієромонах Іоасаф (Кочубей), ієромонах Амфілохій (Беседін), ієродиякон Аліпій (Бондар), який 3 червня помер у лікарні, монах Спиридон (Янковенко) та інокиня Іоанна (Мельник), які знаходяться в цей момент у відділеннях хірургії та травматології у Слов’янську та Краматорську.
Корпуси, що є пам’ятками архітектури, зазнали серйозних руйнувань із частковим загоранням.
Всенічне бдіння свята Вознесіння через безперервні обстріли Лаври відбувалося в підвалах, де сховалися мешканці обителі.
Убиті поховані за вівтарем Успенського собору.
У Святогірській Лаврі наразі окрім монашествуючої братії та сестер, перебуває близько 300 біженців, серед яких — інваліди, люди похилого віку, близько 60 дітей, у тому числі немовлята — мирні люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Свято-Успенської Святогірської Лаври.
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Про це повідомляють на сайті Української православної церкви.
3 червня відбулася служба чину поховання вбитих у результаті артобстрілів ченців.
В обителі уточнюють, що артобстріл келійних братніх корпусів Святогірської Лаври із трагічними наслідками стався 1 червня о 13.30. Декілька снарядів розірвалися безпосередньо в келіях 3-го і 4-го корпусів. У цей час братія та сестри, що переселилися до Лаври зі зруйнованого скиту с. Богородичне, перебували в келіях після трапези, готуючись до всенічного бдіння свята Вознесіння Господнього. Внаслідок удару загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон (Вуйченко), чернець Аристоклій (Хвощина) та черниця Варвара (Кисіль), родом із Волині.
Також отримали тяжкі поранення ієромонах Іоасаф (Кочубей), ієромонах Амфілохій (Беседін), ієродиякон Аліпій (Бондар), який 3 червня помер у лікарні, монах Спиридон (Янковенко) та інокиня Іоанна (Мельник), які знаходяться в цей момент у відділеннях хірургії та травматології у Слов’янську та Краматорську.
Корпуси, що є пам’ятками архітектури, зазнали серйозних руйнувань із частковим загоранням.
Всенічне бдіння свята Вознесіння через безперервні обстріли Лаври відбувалося в підвалах, де сховалися мешканці обителі.
Убиті поховані за вівтарем Успенського собору.
У Святогірській Лаврі наразі окрім монашествуючої братії та сестер, перебуває близько 300 біженців, серед яких — інваліди, люди похилого віку, близько 60 дітей, у тому числі немовлята — мирні люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Свято-Успенської Святогірської Лаври.
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