Норвегія долучиться до відновлення інфраструктури України





Про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з заступником голови місії посольства Норвегії Александрою Вацко, пише

Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики в період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи для цього.



"Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.



Зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.



Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть в Міненерго.



"Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати та енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною. Зокрема, й завдяки ініціативам підтримки України у воєнний час та програмам повоєнного відновлення", - заявив Ярослав Демченков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвегія зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.Про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграціїз заступником голови місії посольства Норвегіїпише "Економічна правда".

Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики в період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи для цього."Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.Зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть в Міненерго."Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати та енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною. Зокрема, й завдяки ініціативам підтримки України у воєнний час та програмам повоєнного відновлення", - заявив Ярослав Демченков.

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