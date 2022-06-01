Норвегія долучиться до відновлення інфраструктури України
Сьогодні, 20:22
Норвегія зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.
Про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з заступником голови місії посольства Норвегії Александрою Вацко, пише "Економічна правда".
Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики в період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи для цього.
"Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.
Зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.
Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть в Міненерго.
"Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати та енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною. Зокрема, й завдяки ініціативам підтримки України у воєнний час та програмам повоєнного відновлення", - заявив Ярослав Демченков.
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Про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з заступником голови місії посольства Норвегії Александрою Вацко, пише "Економічна правда".
Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики в період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи для цього.
"Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.
Зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.
Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть в Міненерго.
"Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати та енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною. Зокрема, й завдяки ініціативам підтримки України у воєнний час та програмам повоєнного відновлення", - заявив Ярослав Демченков.
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