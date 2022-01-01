ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька





Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай увечері 3 червня в ефірі національного телемарафону, - пише



За словами Гайдая, ще недавно Сєвєродонецьк був окупований приблизно на 70%.



"Зараз уже на 20% (українські воїни. – Ред.) відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових. І я розумію, що за два тижні взяти місто (російським окупантам. – Ред.) нереально. Не візьмуть", – заявив Гайдай.



Він зазначив, що під час боїв із ЗСУ ворожі війська втратили багато бойової техніки та особового складу, зокрема так званих "кадировців", які продовжують знімати постановкові відео для соцмереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк. У місто на Луганщині було перекинуто підкріплення – і в результаті бійцям ЗСУ вдалося деокупувати близько 20% території, захопленої ворогами.Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай увечері 3 червня в ефірі національного телемарафону, - пише Obozrevatel За словами Гайдая, ще недавно Сєвєродонецьк був окупований приблизно на 70%."Зараз уже на 20% (українські воїни. – Ред.) відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових. І я розумію, що за два тижні взяти місто (російським окупантам. – Ред.) нереально. Не візьмуть", – заявив Гайдай.Він зазначив, що під час боїв із ЗСУ ворожі війська втратили багато бойової техніки та особового складу, зокрема так званих "кадировців", які продовжують знімати постановкові відео для соцмереж.

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