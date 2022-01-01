ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька

ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька
Російські окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк. У місто на Луганщині було перекинуто підкріплення – і в результаті бійцям ЗСУ вдалося деокупувати близько 20% території, захопленої ворогами.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай увечері 3 червня в ефірі національного телемарафону, - пише Obozrevatel.

За словами Гайдая, ще недавно Сєвєродонецьк був окупований приблизно на 70%.

"Зараз уже на 20% (українські воїни. – Ред.) відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових. І я розумію, що за два тижні взяти місто (російським окупантам. – Ред.) нереально. Не візьмуть", – заявив Гайдай.

Він зазначив, що під час боїв із ЗСУ ворожі війська втратили багато бойової техніки та особового складу, зокрема так званих "кадировців", які продовжують знімати постановкові відео для соцмереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сєвєродонецьк, війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:32
Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни
03 червень, 22:57
ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька
03 червень, 22:32
Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО
03 червень, 22:14
У волинській громаді відбудуться військові навчання
03 червень, 21:35
Схожі новини
На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА На Херсонщині ЗСУ відбили в окупантів понад 20 населених пунктів, – голова ОВА
01 червень, 22:31
Більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни, але місто не оточене, – Гайдай Більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни, але місто не оточене, – Гайдай
31 травень, 22:30
Литва відправить для України додаткову партію озброєння Литва відправить для України додаткову партію озброєння
31 травень, 08:35
В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ
31 травень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українські воїни звільнили понад тисячу населених пунктів, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:32
 0
Сто днів – сто слів: Зеленський розповів про лексику, яка стала звичною українцям під час війни
03 червень, 22:57
 0
ЗСУ відбили в окупантів 20% захопленої території Сєвєродонецька
03 червень, 22:32
 0
Під час обстрілу Святогірської лаври росіяни вбили черницю з Волині. ФОТО
03 червень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8